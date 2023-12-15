Набатов Варфоломей Родионович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
350-2-1636-669об Глав. Библ. Сер. Три. Лав. 1906-13-593-378л
Бракосочетание
Неизвестно
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1728
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1739
Сын: Набатов Никифор Варфоломеевич
Мать ребёнка: Набатова Елена Григорьевна
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1741
Сын: Набатов Симеон Варфоломеевич
Мать ребёнка: Набатова Елена Григорьевна
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1749
Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
350-2-1636-669об
Смерть
Неизвестно