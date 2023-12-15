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Набатов Варфоломей Родионович

Место рождения

Копосово, Сормовский район, Нижегородская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Набатов Родион Федорович

Мать: Набатова Меланья Яковлевна

Копосово, Сормовский район, Нижегородская губерния
350-2-1636-669об Глав. Библ. Сер. Три. Лав. 1906-13-593-378л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Набатова Елена Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1739

Сын: Набатов Никифор Варфоломеевич

Мать ребёнка: Набатова Елена Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1741

Сын: Набатов Симеон Варфоломеевич

Мать ребёнка: Набатова Елена Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1749
Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
350-2-1636-669об
Смерть
Неизвестно

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