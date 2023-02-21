Кислицын Никифор Данилович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1699
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Кислицын Данил Никитин
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1721
Сын: Кислицын Парфён Никифорович
Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кислицын Антон Никифорович
Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кислицын Потап Никифорович
Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кислицын Антон Никифорович
Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кислицын Яков Никифорович
Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1756