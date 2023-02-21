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Кислицын Никифор Данилович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1699

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Кислицын Данил Никитин

Мать: Кислицына Пелагея Фитисова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кислицын Парфён Никифорович

Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кислицын Антон Никифорович

Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кислицын Потап Никифорович

Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кислицын Антон Никифорович

Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кислицын Яков Никифорович

Мать ребёнка: Кислицына Ефимия Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ефимия Степановна

Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1756
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