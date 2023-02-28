Кислицын Антон Никифорович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Елисеева
д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кислицын Гаврил Антонович
Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Елисеева
д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Феодосия Потапова
Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Кормичи, Осипа Уланова
Смерть
1758
д. Кормичи, Осипа Уланова