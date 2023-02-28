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Кислицын Антон Никифорович

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Кислицын Никифор Данилович

Мать: Кислицына Ефимия Степановна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кислицын Мирон Антонович

Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Елисеева

д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кислицын Гаврил Антонович

Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Елисеева

д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Феодосия Потапова

Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ульяна Елисеева

Место жительства
Неизвестно
д. Кормичи, Осипа Уланова
Смерть
1758
д. Кормичи, Осипа Уланова
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