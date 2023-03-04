Кислицына (Сагаданова) Ульяна Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович
д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кислицын Гаврил Антонович
Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович
д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Феодосия Потапова
Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763