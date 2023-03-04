Кислицына (Сагаданова) Ульяна Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Сагаданова) Ульяна Елисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кислицын Мирон Антонович

Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович

д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кислицын Гаврил Антонович

Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович

д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Феодосия Потапова

Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Антон Никифорович

Смерть
После 1763
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