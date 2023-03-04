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Кислицын Гаврил Антонович

Место рождения

д. Кормичи, Осипа Уланова

Дата рождения

1755

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кислицын Антон Никифорович

Мать: Кислицына (Сагаданова) Ульяна Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Мавра Титова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Устюгова (Кислицына) Феодосия Гавриловна

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Титова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Кислицына) Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Титова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кислицын Захар Гаврилович

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Титова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Кислицына) Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Титова

Смерть
1814
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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