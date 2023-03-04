Кислицын Гаврил Антонович
Место рожденияд. Кормичи, Осипа Уланова
Дата рождения1755
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Мавра Титова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Устюгова (Кислицына) Феодосия Гавриловна
Мать ребёнка: Кислицына Мавра Титова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Кислицына) Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Кислицына Мавра Титова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кислицын Захар Гаврилович
Мать ребёнка: Кислицына Мавра Титова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Кислицына) Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Кислицына Мавра Титова
Смерть
1814