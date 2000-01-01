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Кислицын Захар Гаврилович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1790

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кислицын Гаврил Антонович

Мать: Кислицына Мавра Титова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна Захаровна

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кислицын Пантелей Захарович

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кислицын Павел Захарович

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Феодосия Иванова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1841
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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