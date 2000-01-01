Кислицын Захар Гаврилович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1790
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Кислицын Гаврил Антонович
Мать: Кислицына Мавра Титова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ульяна Захаровна
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кислицын Пантелей Захарович
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Иванова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1841
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)