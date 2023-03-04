Кислицына Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына Феодосия Иванова

Кислицына Феодосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Захар Гаврилович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Кислицына) Ульяна Захаровна

Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кислицын Пантелей Захарович

Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Кислицына) Мария Захаровна

Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кислицын Павел Захарович

Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Кислицына) Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1850
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.