Кислицына Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Кислицына) Ульяна Захаровна
Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кислицын Пантелей Захарович
Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Кислицына) Мария Захаровна
Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Кислицына) Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Кислицын Захар Гаврилович
Смерть
До 1850