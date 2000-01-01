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Кислицын Пантелей Захарович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кислицын Захар Гаврилович

Мать: Кислицына Феодосия Иванова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
25.01.1832

Жена: Кислицына Ксения Тимофеевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Пантелемоновна

Мать ребёнка: Кислицына Ксения Тимофеевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Феодосия Пантелемоновна

Мать ребёнка: Кислицына Ксения Тимофеевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Пантелемоновна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кислицын Устин Пантелемонович

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Варвара Пантелемоновна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кротова Евдокия Пантелемоновна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кислицын Прокоп Пантелемонович

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Акилина Георгиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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