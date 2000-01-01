Кислицын Пантелей Захарович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
25.01.1832
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Пантелемоновна
Мать ребёнка: Кислицына Ксения Тимофеевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Феодосия Пантелемоновна
Мать ребёнка: Кислицына Ксения Тимофеевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Пантелемоновна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кислицын Устин Пантелемонович
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Пантелемоновна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кротова Евдокия Пантелемоновна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кислицын Прокоп Пантелемонович
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Георгиевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858