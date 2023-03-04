Кислицына (Крысова) Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Крысова) Ксения Тимофеевна

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Место рождения

д. Крысовская

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1845

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Крысов Тимофей Иванович

Мать: не указана

д. Крысовская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
25.01.1832

Муж: Кислицын Пантелей Захарович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Феодосия Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1845
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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