Кислицына (Крысова) Ксения Тимофеевна
Место рожденияд. Крысовская
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1845
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Крысов Тимофей Иванович
Мать: не указана
д. Крысовская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
25.01.1832
1 брак
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Феодосия Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1845