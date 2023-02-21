Кротова (Кислицына) Евдокия Пантелемоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова (Кислицына) Евдокия Пантелемоновна

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кислицын Пантелей Захарович

Мать: Кислицына Акилина Георгиевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
24.01.1874 ст.

Муж: Кротов Константин Кондратьевич

1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених сельский житель первым браком 19 лет невеста 18 лет поручители крест. сельские жители Иван Иларионов Головин, Терентий Васильев, Михаил Сергеев Кротовы, Быс... Показать все
Смерть
После 1874
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