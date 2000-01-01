Кротов Константин Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1874 ст.
1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених сельский житель первым браком 19 лет невеста 18 лет поручители крест. сельские жители Иван Иларионов Головин, Терентий Васильев, Михаил Сергеев Кротовы, Быс... Показать все
Смерть
После 1874