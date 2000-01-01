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Кротов Константин Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1874 ст.

Жена: Кротова Евдокия Пантелемоновна

1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених сельский житель первым браком 19 лет невеста 18 лет поручители крест. сельские жители Иван Иларионов Головин, Терентий Васильев, Михаил Сергеев Кротовы, Быс... Показать все
Смерть
После 1874
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