Кислицына Акилина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кислицын Устин Пантелемонович
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кротова Евдокия Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кислицын Прокоп Пантелемонович
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858