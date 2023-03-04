Кислицына Акилина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Акилина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кислицын Устин Пантелемонович

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Варвара Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кротова Евдокия Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кислицын Прокоп Пантелемонович

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Захарович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Пантелей Захарович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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