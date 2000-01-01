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Кислицын Павел Захарович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кислицын Захар Гаврилович

Мать: Кислицына Феодосия Иванова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Кислицына Васса Евфимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Васса Евфимова

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1840
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