Кислицына (?) Мавра Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына (?) Мавра Титова

Кислицына (?) Мавра Титова

avatar

Место рождения

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1749

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Илганская волость
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Устюгова Феодосия Гавриловна

Отец ребёнка: Кислицын Гаврил Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Кислицын Гаврил Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кислицын Захар Гаврилович

Отец ребёнка: Кислицын Гаврил Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Кислицын Гаврил Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Гаврил Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
До 1816
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close