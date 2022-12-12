Кислицына (?) Мавра Титова
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Илганская волость
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Устюгова Феодосия Гавриловна
Отец ребёнка: Кислицын Гаврил Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Кислицын Гаврил Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кислицын Захар Гаврилович
Отец ребёнка: Кислицын Гаврил Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Кислицын Гаврил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
До 1816
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)