Кислицын Мирон Антонович
Место рожденияд. Кормичи, Осипа Уланова
Дата рождения1751
Дата смерти15.04.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Жолобова Феодосия Мироновна
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Андреевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Катерина Мироновна
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Андреевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устина Мироновна
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Андреевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
До 1782
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Андреевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
15.04.1820
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)