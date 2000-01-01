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Кислицын Мирон Антонович

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Место рождения

д. Кормичи, Осипа Уланова

Дата рождения

1751

Дата смерти

15.04.1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Кислицын Антон Никифорович

Мать: Кислицына Ульяна Александрова

д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Жолобова Феодосия Мироновна

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Андреевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Катерина Мироновна

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Андреевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устина Мироновна

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Андреевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
До 1782

Жена: Кислицына Ирина Андреевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кислицын Назар Миронович

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Андреевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
15.04.1820
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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