Кислицына (Багаева) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Спасская волость
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Жолобова Феодосия Мироновна
Отец ребёнка: Кислицын Мирон Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Катерина Мироновна
Отец ребёнка: Кислицын Мирон Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устина Мироновна
Отец ребёнка: Кислицын Мирон Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
До 1782
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Кислицын Мирон Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795