Кислицына (Багаева) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына (Багаева) Ирина Андреевна

Кислицына (Багаева) Ирина Андреевна

avatar

Место рождения

Самсончики, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Багаев Андрей Самсонович

Мать: Багаева Татьяна Степанова

Самсончики, Орловский уезд, Вятская губерния
Спасская волость
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Жолобова Феодосия Мироновна

Отец ребёнка: Кислицын Мирон Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Катерина Мироновна

Отец ребёнка: Кислицын Мирон Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устина Мироновна

Отец ребёнка: Кислицын Мирон Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
До 1782

Муж: Кислицын Мирон Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кислицын Назар Миронович

Отец ребёнка: Кислицын Мирон Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close