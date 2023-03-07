Багаева (Гребенева) Татьяна Степанова
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Уланова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Бехтерева Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Кислицына Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович
Спасская волость
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763