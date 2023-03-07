Багаева (Гребенева) Татьяна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева (Гребенева) Татьяна Степанова

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Место рождения

Лобошане, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Гребенев Степан Радионович

Мать: Гребенева Агафея Карпова

Лобошане, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Уланова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Бехтерева Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Багаев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Кислицына Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович

Самсончики, Орловский уезд, Вятская губерния
Спасская волость
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Багаев Андрей Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаев Андрей Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Самсончики, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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