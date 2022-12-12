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Гребенев Степан Радионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Гребенев Радион Ильин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ксения Степанова

Мать ребёнка: Гребенева Агафея Карпова

Рождение ребёнка
1720

Сын: Гребенев Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Гребенева Агафея Карпова

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Багаева Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Гребенева Агафея Карпова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Гребенев Архип Степанович

Мать ребёнка: Гребенева Агафея Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева Агафея Карпова

Место жительства
Неизвестно
Лобошане, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1755
Лобошане, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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