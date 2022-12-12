Гребенев Степан Радионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Гребенев Радион Ильин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ксения Степанова
Мать ребёнка: Гребенева Агафея Карпова
Рождение ребёнка
1720
Сын: Гребенев Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Гребенева Агафея Карпова
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Багаева Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Гребенева Агафея Карпова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Гребенев Архип Степанович
Мать ребёнка: Гребенева Агафея Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенева Агафея Карпова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755