Гребенева Агафея Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенева Агафея Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ксения Степанова

Отец ребёнка: Гребенев Степан Радионович

Рождение ребёнка
1720

Сын: Гребенев Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Гребенев Степан Радионович

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Багаева Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Гребенев Степан Радионович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Гребенев Архип Степанович

Отец ребёнка: Гребенев Степан Радионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенев Степан Радионович

Смерть
После 1710
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