Гребенева Агафея Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ксения Степанова
Отец ребёнка: Гребенев Степан Радионович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Гребенев Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Гребенев Степан Радионович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Багаева Татьяна Степанова
Отец ребёнка: Гребенев Степан Радионович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Гребенев Архип Степанович
Отец ребёнка: Гребенев Степан Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710