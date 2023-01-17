Кислицына Ефимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Кислицын Парфён Никифорович
Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кислицын Антон Никифорович
Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кислицын Потап Никифорович
Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кислицын Антон Никифорович
Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кислицын Яков Никифорович
Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1756