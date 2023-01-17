Кислицына Ефимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Ефимия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Кислицын Парфён Никифорович

Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кислицын Антон Никифорович

Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кислицын Потап Никифорович

Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кислицын Антон Никифорович

Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кислицын Яков Никифорович

Отец ребёнка: Кислицын Никифор Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Никифор Данилович

Смерть
После 1756
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