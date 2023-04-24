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Кислицын Антон Никифорович

Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Кислицын Никифор Данилович

Мать: Кислицына Ефимия Степановна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Кислицына Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кислицын Варлам Антонович

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Минеева

д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кислицын Иван Антонович

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Минеева

д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кислицын Емельян Антонович

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Минеева

д. Кормичи, Осипа Уланова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Марфа Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Мавра Минеева

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
д. Кормичи, Осипа Уланова
Смерть
1756
д. Кормичи, Осипа Уланова
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