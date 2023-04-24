Кислицын Антон Никифорович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Кислицына Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кислицын Варлам Антонович
Мать ребёнка: Кислицына Мавра Минеева
д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Кислицына Мавра Минеева
д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кислицын Емельян Антонович
Мать ребёнка: Кислицына Мавра Минеева
д. Кормичи, Осипа Уланова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Мавра Минеева
Место жительства
Неизвестно
д. Кормичи, Осипа Уланова
Смерть
1756
д. Кормичи, Осипа Уланова