Кислицын Варлам Антонович
Место рожденияд. Кормичи, Осипа Уланова
Дата рождения1741
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
д. Кормичи, Осипа Уланова
Бракосочетание
05.11.1788 ст.
Жена: Кислицына Анна Трофимова
1788г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 жених вдовец починок Малыгинский невеста вдова жена Назара Савинцова из починка Шабалинского Пустошенского прихода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Мария Ефимова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1789
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)