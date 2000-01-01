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Кислицын Варлам Антонович

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Место рождения

д. Кормичи, Осипа Уланова

Дата рождения

1741

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Кислицын Антон Никифорович

Мать: Кислицына Мавра Минеева

д. Кормичи, Осипа Уланова
Бракосочетание
05.11.1788 ст.

Жена: Кислицына Анна Трофимова

1788г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 жених вдовец починок Малыгинский невеста вдова жена Назара Савинцова из починка Шабалинского Пустошенского прихода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Мария Ефимова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1789
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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