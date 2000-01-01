Кислицына (?) Мавра Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кислицын Варлам Антонович
Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович
д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович
д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кислицын Емельян Антонович
Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович
д. Кормичи, Осипа Уланова
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно