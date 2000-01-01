Кислицына (?) Мавра Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (?) Мавра Минеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кислицын Варлам Антонович

Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович

д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кислицын Иван Антонович

Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович

д. Кормичи, Осипа Уланова
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кислицын Емельян Антонович

Отец ребёнка: Кислицын Антон Никифорович

д. Кормичи, Осипа Уланова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Антон Никифорович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно
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