Кислицын Емельян Антонович
Место рожденияд. Кормичи, Осипа Уланова
Дата рождения1754
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Ирина Макарова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ишимова (Кислицына) Зинаида Емельяновна
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Макарова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Коровина (Кислицына) Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Макарова
Смерть
1825