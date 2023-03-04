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Кислицын Емельян Антонович

Место рождения

д. Кормичи, Осипа Уланова

Дата рождения

1754

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Кислицын Антон Никифорович

Мать: Кислицына Мавра Минеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ирина Макарова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ишимова (Кислицына) Зинаида Емельяновна

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Макарова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Коровина (Кислицына) Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Макарова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1825
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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