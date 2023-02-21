Кислицына (?) Ирина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Илганская волость
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ишимова Зинаида Емельяновна
Отец ребёнка: Кислицын Емельян Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Коровина Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Кислицын Емельян Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1816