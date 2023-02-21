Кислицына (?) Ирина Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (?) Ирина Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Илганская волость
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ишимова Зинаида Емельяновна

Отец ребёнка: Кислицын Емельян Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Коровина Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Кислицын Емельян Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Емельян Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1816
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