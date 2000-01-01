Коровина (Кислицына) Феодосия Емельяновна
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Настасия Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1816