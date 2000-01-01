Коровина (Кислицына) Феодосия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Кислицына) Феодосия Емельяновна

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кислицын Емельян Антонович

Мать: Кислицына Ирина Макарова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Настасия Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Коровин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Коровин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Селиваров

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Иван Селиваров

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1816
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