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Коровин Никифор Иванович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Коровин Иван Селиваров

Мать: Коровина Феодосия Емельяновна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
30.04.1839

Жена: Коровина Устина Васильевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фёкла Никифоровна

Мать ребёнка: Коровина Устина Васильевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
23.01.1845

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Коровина Устина Васильевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Матрона

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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