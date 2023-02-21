Коровин Никифор Иванович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
30.04.1839
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фёкла Никифоровна
Мать ребёнка: Коровина Устина Васильевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
23.01.1845
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Коровина Устина Васильевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровина Матрона
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858