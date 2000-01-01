Коровина (Попова) Устина Васильевна
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Попов Василий Иванович
Мать: Попова Евдокия Яковлевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
30.04.1839
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фёкла Никифоровна
Отец ребёнка: Коровин Никифор Иванович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
23.01.1845
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Коровин Никифор Иванович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858