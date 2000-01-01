Коровина (Попова) Устина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Попова) Устина Васильевна

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Попов Василий Иванович

Мать: Попова Евдокия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
30.04.1839

Муж: Коровин Никифор Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фёкла Никифоровна

Отец ребёнка: Коровин Никифор Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
23.01.1845

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Коровин Никифор Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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