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Попов Василий Иванович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1785

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Попов Иван Иванович

Мать: Попова Елизавета Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
1803
Рождение ребёнка
1806

Сын: Попов Данил Васильевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Попов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Коровина Устина Васильевна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
До 1811

Жена: Попова Евдокия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Попов Игнат Васильевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1856
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