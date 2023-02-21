Попов Василий Иванович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1785
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
1803
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Попова Евдокия Яковлевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Попова Евдокия Яковлевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Коровина Устина Васильевна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Яковлевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
До 1811
Жена: Попова Евдокия Яковлевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Попова Евдокия Яковлевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1856