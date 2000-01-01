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Попов Игнат Васильевич

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Попов Василий Иванович

Мать: Попова Евдокия Яковлевна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
07.02.1840

Жена: Попова Анисия Назаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Попов Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Попов Егор Игнатьевич

Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
20.06.1849

Дочь: Ольга Игнатьевна

Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
22.04.1851

Сын: Попов Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
28.05.1852

Дочь: Агрипина Игнатьевна

Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
03.01.1855

Дочь: Попова Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
02.07.1858

Жена: Попова Екатерина Назаровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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