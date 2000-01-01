Попов Игнат Васильевич
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1826
Отец: Попов Василий Иванович
Мать: Попова Евдокия Яковлевна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
07.02.1840
Жена: Попова Анисия Назаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Попов Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
20.06.1849
Дочь: Ольга Игнатьевна
Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
22.04.1851
Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
28.05.1852
Дочь: Агрипина Игнатьевна
Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
03.01.1855
Дочь: Попова Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Попова Анисия Назаровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
02.07.1858
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858