Попова Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Иван
Мать: не указана
мешанка
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Киселёва Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Попов Семён Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Попов Ион Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1782 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
1782г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Иванович
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786