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Попова Елизавета Ивановна

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Место рождения

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Иван

Мать: не указана

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
мешанка
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Киселёва Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Попов Семён Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Попов Ион Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Попов Максим Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1782 ст.

Сын: Попов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1782г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Рождение ребёнка
1785

Сын: Попов Василий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1786
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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