Попов Семён Иванович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1793
Сын: Попов Яков Семёнович
Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Хорошавина Феодосия Семёновна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Наталия Семёновна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ульяна
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816