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Попов Семён Иванович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Попов Иван Иванович

Мать: Попова Елизавета Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Попов Хрисан Семёнович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Попов Яков Семёнович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Попов Прокоп Семёнович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Хорошавина Феодосия Семёновна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Наталия Семёновна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Попов Тарас Семёнович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ульяна

Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816
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