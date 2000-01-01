Попов Прокоп Семёнович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1798
Дата смерти09.06.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Попов Семён Иванович
Мать: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
31.01.1819
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Попова Пелагея Фёдорована
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Параскева Прокопьевна
Мать ребёнка: Попова Пелагея Фёдорована
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
09.06.1847
п. Чернопенье (Бахматовский)