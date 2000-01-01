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Попов Прокоп Семёнович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1798

Дата смерти

09.06.1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Попов Семён Иванович

Мать: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
31.01.1819

Жена: Попова Пелагея Фёдорована

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Иван Прокопивич

Мать ребёнка: Попова Пелагея Фёдорована

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: Попова Пелагея Фёдорована

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
09.06.1847
п. Чернопенье (Бахматовский)
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