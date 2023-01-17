Попова (?) Евдокия Семёнова
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Спасская волость
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Попов Семён Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1793
Сын: Попов Яков Семёнович
Отец ребёнка: Попов Семён Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Попов Семён Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Хорошавина Феодосия Семёновна
Отец ребёнка: Попов Семён Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Наталия Семёновна
Отец ребёнка: Попов Семён Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Попов Семён Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Попов Семён Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Семён Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1805