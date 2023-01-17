Попова (?) Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Евдокия Семёнова

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Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Спасская волость
Рождение ребёнка
1791

Сын: Попов Хрисан Семёнович

Отец ребёнка: Попов Семён Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Попов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Попов Семён Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Попов Прокоп Семёнович

Отец ребёнка: Попов Семён Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Хорошавина Феодосия Семёновна

Отец ребёнка: Попов Семён Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Наталия Семёновна

Отец ребёнка: Попов Семён Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Попов Тарас Семёнович

Отец ребёнка: Попов Семён Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Попов Семён Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Семён Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1805
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