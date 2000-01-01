Хорошавина (Попова) Феодосия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Попова) Феодосия Семёновна

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Попов Семён Иванович

Мать: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
23.01.1821

Муж: Хорошавин Абрам Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Хорошавин Абрам Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Хорошавин Абрам Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Хорошавин Леонид Абрамович

Отец ребёнка: Хорошавин Абрам Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Фёкла Абрамовна

Отец ребёнка: Хорошавин Абрам Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хорошавин Харитон Абрамович

Отец ребёнка: Хорошавин Абрам Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Хорошавин Абрам Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Хорошавин Потап Абрамович

Отец ребёнка: Хорошавин Абрам Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816
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