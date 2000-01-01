Хорошавин Абрам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Абрам Иванович

Хорошавин Абрам Иванович

avatar

Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хорошавин Иван Петрович

Мать: Хорошавина Елена Васильева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
23.01.1821

Жена: Хорошавина Феодосия Семёновна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Абрамовна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Хорошавин Леонид Абрамович

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Фёкла Абрамовна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хорошавин Харитон Абрамович

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Хорошавин Потап Абрамович

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1844
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close