Хорошавин Абрам Иванович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
23.01.1821
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Абрамовна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1835
Сын: Хорошавин Леонид Абрамович
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Фёкла Абрамовна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Хорошавин Харитон Абрамович
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Абрамовна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хорошавин Потап Абрамович
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Семёновна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1844