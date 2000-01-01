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Хорошавин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Хорошавин Пётр Созон

Мать: Хорошавина Евдокия Парфёнова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Авдотия Иванова

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Васильева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Абрам Иванович

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Васильева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Елена Васильева

Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1795
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