Хорошавин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Хорошавин Пётр Созон
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Авдотия Иванова
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Васильева
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Васильева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1795