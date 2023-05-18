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Хорошавин Потап Абрамович

Место рождения

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Хорошавин Абрам Иванович

Мать: Хорошавина Феодосия Семёновна

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Жена: Хорошавина Дарья Сидорова

МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 20 лет поч. Бахматовского 1 брак невеста 21 год Быстрицкого прихода дер. Крысовской девица крест. Исидора Хохлова дочь. поручители по женеху крест. поч. Бах... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1865 ст.

Дочь: Екатерина Потапова

Мать ребёнка: Хорошавина Дарья Сидорова

Рождение ребёнка
22.06.1868 ст.

Дочь: Агрипина Потапова

Мать ребёнка: Хорошавина Дарья Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1868
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