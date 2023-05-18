Хорошавин Потап Абрамович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 20 лет поч. Бахматовского 1 брак невеста 21 год Быстрицкого прихода дер. Крысовской девица крест. Исидора Хохлова дочь. поручители по женеху крест. поч. Бах... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1865 ст.
Дочь: Екатерина Потапова
Мать ребёнка: Хорошавина Дарья Сидорова
Рождение ребёнка
22.06.1868 ст.
Дочь: Агрипина Потапова
Мать ребёнка: Хорошавина Дарья Сидорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1868