Хорошавина (Хохлова) Дарья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Хохлова) Дарья Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Муж: Хорошавин Потап Абрамович

МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 20 лет поч. Бахматовского 1 брак невеста 21 год Быстрицкого прихода дер. Крысовской девица крест. Исидора Хохлова дочь. поручители по женеху крест. поч. Бах... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1865 ст.

Дочь: Екатерина Потапова

Отец ребёнка: Хорошавин Потап Абрамович

Рождение ребёнка
22.06.1868 ст.

Дочь: Агрипина Потапова

Отец ребёнка: Хорошавин Потап Абрамович

Смерть
После 1868
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