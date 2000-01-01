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Попов Хрисан Семёнович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1791

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Попов Семён Иванович

Мать: Попова Евдокия Семёнова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Илья Хрисанович

Мать ребёнка: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Попов Фёдор Хрисанович

Мать ребёнка: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Хрисановна

Мать ребёнка: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Попов Карп Хрисанович

Мать ребёнка: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Попов Филип Хрисанович

Мать ребёнка: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ольга Хрисановна

Мать ребёнка: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1845
п. Чернопенье (Бахматовский)
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