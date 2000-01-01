Попов Хрисан Семёнович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1791
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Попов Семён Иванович
Мать: Попова Евдокия Семёнова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Хрисановна
Мать ребёнка: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ольга Хрисановна
Мать ребёнка: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1845
п. Чернопенье (Бахматовский)