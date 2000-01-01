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Попов Илья Хрисанович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Попов Хрисан Семёнович

Мать: Попова Васелиса

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
04.02.1845

Жена: Попова Татьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
1845-1848г. МК Камешница (свадьба) жених 19 лет невеста девица 20 лет это го прихода поч. Новорасчистного крест. Стефана Сернеева Перминова доч. поручит. по женеху Казённого ведомства крест. Орловског... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Фрол Ильич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Егор Ильич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Попов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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