Попов Илья Хрисанович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Попов Хрисан Семёнович
Мать: Попова Васелиса
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
04.02.1845
п. Чернопенье (Бахматовский)
1845-1848г. МК Камешница (свадьба) жених 19 лет невеста девица 20 лет это го прихода поч. Новорасчистного крест. Стефана Сернеева Перминова доч. поручит. по женеху Казённого ведомства крест. Орловског... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Сын: Попов Фрол Ильич
Мать ребёнка: Попова Татьяна Степановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1852
Сын: Попов Егор Ильич
Мать ребёнка: Попова Татьяна Степановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Попов Михаил Ильич
Мать ребёнка: Попова Татьяна Степановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно