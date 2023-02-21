Попова (?) Васелиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Васелиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Илья Хрисанович

Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Попов Фёдор Хрисанович

Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Хрисановна

Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Попов Карп Хрисанович

Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Попов Филип Хрисанович

Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ольга Хрисановна

Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Хрисан Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816
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