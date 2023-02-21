Попова (?) Васелиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Хрисановна
Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ольга Хрисановна
Отец ребёнка: Попов Хрисан Семёнович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816