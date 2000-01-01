Попова (Перминова) Татьяна Степановна
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Перминов Степан Сергеевич
Мать: не указана
поч. Новорасчистной
Бракосочетание
04.02.1845
п. Чернопенье (Бахматовский)
1845-1848г. МК Камешница (свадьба) жених 19 лет невеста девица 20 лет это го прихода поч. Новорасчистного крест. Стефана Сернеева Перминова доч. поручит. по женеху Казённого ведомства крест. Орловског... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Сын: Попов Фрол Ильич
Отец ребёнка: Попов Илья Хрисанович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1852
Сын: Попов Егор Ильич
Отец ребёнка: Попов Илья Хрисанович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Попов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Попов Илья Хрисанович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно