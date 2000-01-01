Попова (Перминова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Перминова) Татьяна Степановна

Попова (Перминова) Татьяна Степановна

avatar

Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Перминов Степан Сергеевич

Мать: не указана

поч. Новорасчистной
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Попов Илья Хрисанович

п. Чернопенье (Бахматовский)
1845-1848г. МК Камешница (свадьба) жених 19 лет невеста девица 20 лет это го прихода поч. Новорасчистного крест. Стефана Сернеева Перминова доч. поручит. по женеху Казённого ведомства крест. Орловског... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Фрол Ильич

Отец ребёнка: Попов Илья Хрисанович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Егор Ильич

Отец ребёнка: Попов Илья Хрисанович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Попов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Попов Илья Хрисанович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close