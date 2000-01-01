Попова (?) Пелагея Фёдорована — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Пелагея Фёдорована

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Место рождения

з. Новорасчистное

Дата рождения

1800

Дата смерти

28.02.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Новорасчистное
Спассо Талицкий приход
Бракосочетание
31.01.1819

Муж: Попов Прокоп Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Иван Прокопивич

Отец ребёнка: Попов Прокоп Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Параскева Прокопьевна

Отец ребёнка: Попов Прокоп Семёнович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
28.02.1849
п. Чернопенье (Бахматовский)
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