Попова (?) Пелагея Фёдорована
Место рожденияз. Новорасчистное
Дата рождения1800
Дата смерти28.02.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Новорасчистное
Спассо Талицкий приход
Бракосочетание
31.01.1819
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Попов Прокоп Семёнович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Параскева Прокопьевна
Отец ребёнка: Попов Прокоп Семёнович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
28.02.1849
п. Чернопенье (Бахматовский)