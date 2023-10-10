Попов Данил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти31.05.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Попов Василий Иванович
Мать: Попова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Попов Пётр Данилович
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Кокорина Анна Даниловна
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1865