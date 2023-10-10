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Попов Данил Васильевич

Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

31.05.1865

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Попов Василий Иванович

Мать: Попова Евдокия Яковлевна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Попов Пётр Данилович

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Кокорина Анна Даниловна

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Александра Степановна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
31.05.1865
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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