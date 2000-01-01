Попов Пётр Данилович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти26.03.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1856
Сын: Попов Иван Петрович
Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.07.1858
Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
26.04.1860
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
04.09.1862
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
20.12.1864
Дочь: Афанасия Петровна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Попов Яков Петрович
Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
26.03.1896
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)