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Попов Пётр Данилович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

26.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Попов Данил Васильевич

Мать: Попова Александра Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Попов Иван Петрович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.07.1858

Сын: Попов Василий Петрович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
26.04.1860

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
04.09.1862

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
20.12.1864

Дочь: Афанасия Петровна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Попов Яков Петрович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
26.03.1896
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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