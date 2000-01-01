Попов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Василий Петрович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

15.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Жена

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1858

Отец: Попов Пётр Данилович

Мать: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
17.02.1888

Жена: Попова Наталия Егорова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно
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