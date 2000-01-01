Попов Василий Петрович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения15.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1858
Отец: Попов Пётр Данилович
Мать: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
17.02.1888
Жена: Попова Наталия Егорова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно