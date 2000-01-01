Попова (?) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (?) Евдокия Петровна

Попова (?) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1871

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Попов Иван Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.07.1858

Сын: Попов Василий Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
26.04.1860

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
04.09.1862

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
20.12.1864

Дочь: Афанасия Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Попов Яков Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Пётр Данилович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1871
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