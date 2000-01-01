Попова (?) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Попов Иван Петрович
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.07.1858
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
26.04.1860
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
04.09.1862
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
20.12.1864
Дочь: Афанасия Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Попов Яков Петрович
Отец ребёнка: Попов Пётр Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Пётр Данилович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1871