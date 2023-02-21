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Попов Иван Петрович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1895

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Попов Пётр Данилович

Мать: Попова Евдокия Петровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.04.1883

Сын: Попов Егор Иванович

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
29.03.1886

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
11.06.1887

Сын: Попов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.02.1889

Сын: Попов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
06.02.1893

Сын: Попов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: Попова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Александра Степановна

Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1895
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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