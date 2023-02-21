Попов Иван Петрович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Попов Пётр Данилович
Мать: Попова Евдокия Петровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.04.1883
Сын: Попов Егор Иванович
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
29.03.1886
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
11.06.1887
Сын: Попов Пётр Иванович
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.02.1889
Сын: Попов Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
06.02.1893
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: Попова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1895
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)