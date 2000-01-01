Попова (?) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1883
Сын: Попов Егор Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
29.03.1886
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
11.06.1887
Сын: Попов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.02.1889
Сын: Попов Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
06.02.1893
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: Попова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)