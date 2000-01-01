Попова (?) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (?) Александра Степановна

Попова (?) Александра Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1883

Сын: Попов Егор Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
29.03.1886

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
11.06.1887

Сын: Попов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
15.02.1889

Сын: Попов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
06.02.1893

Сын: Попов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: Попова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close